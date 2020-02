Belgia sportlane andis kahtlustäratava dopinguproovi

"Ma ei ole midagi valesti teinud ja arvan, et tegemist on tormiga veeklaasis. Need, kes mind tunnevad, teavad, et olen puhas," kinnitas 28-aastane sportlane, kirjutab Spordipartner.ee.

"Saan endale peeglis otsa vaadata ja see on kõige tähtsam asi," lisas belglane.

Kuna kohalik antidopinguagentuur ei ole Bosmansile veel täpsemat infot edastanud, ei osanud sportlane nüanssidest rääkida.