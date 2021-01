Belgia rattur tunnistas, et on gei

"Pelgasin, et nimekamad ratturid või tiimid hakkavad mind teistmoodi vaatama, kuid usun, et see ei ole probleem," rääkis 19-aastane Laevens portaalile SportNU.be.

Euroopa elanikkonnast hinnanguliselt 6 protsenti identifitseerib end LGBTQ kogukonna liikmetena ja üle 3 protsendi neist on geid. Kui paljud naisratturid on oma tavapärasest erinevast seksuaalsest sättumusest avalikult rääkinud, siis meeste osakaal on tagasihoidlikum. "Loodan, et saan olla teistele sportlastele eeskujuks," lausus Laevens.

