Belgia aasta sportlase valimisel sündis suurüllatus

Deceuninck-QuickStepi meeskonda esindav Evenepoel tegi tippspordis suure läbimurde alles tänavu. Ta võitis juunis Belgia velotuuri ja tuli Belgia meistrivõistlustel temposõidus pronksmedalile. Seejärel võidutses ta San Sebastiani võistlusel ning pälvis Euroopa meistrivõistluste temposõidus pronksi ja maailmameistrivõistluste temposõidus hõbeda.

"See on uskumatu. Ma olen sõnatu ja minuga ei juhtu seda eriti tihti. Eelmine aasta sain spordilootuse auhinna ja nüüd olen juba aasta parim. Selline auhind on mulle väga suureks motivatsiooniks," oli Evenepoel ootamatu tiitli üle üllatunud.

Evenepoelist sai ühtlasi esimene rattur, kes pärast Greg Van Avermaeti (2016) Belgia aasta sportlaseks valitud.

Naistest pälvis parima sportlase auhinna teist aastat järjest iluvõimleja Nina Derwael. Mullu oli meestest parimaks hinnatud jalgpallitäht Eden Hazard.