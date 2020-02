Balti Keti velotuur tänavu kindlasti toimub

Velotuuri kuupäevadeks on rahvusvahelises jalgratturite liidu (UCI) kalendris 20.-23. august. Kaks esimest etappi toimuvad Eestis, seejärel üks Lätis ja üks Leedus. Kui lätlaste poolne kinnitus on juba olemas, siis leedulaste lõplikku vastust veel oodatakse. Nädalavahetusel kohtuvad kolme riigi alaliitude peasekretärid Balti trekisõidu meistrivõistlustel Panevežyses ja võimalik, et leedulaste otsus saab teatavaks seal, kirjutab Baltic Chain Cycling.

„Peamine idee on selles, et teha asju koos. Me ei saa suuri ja kalleid projekte vedada üksi. Väikesed riigid jäävad kiiresti arenevas globaalses maailmas üksi tegutsedes ilmselgelt hätta,“ sõnas Tõnissaar portaalile Baltic Chain Cycling. „Et jõuda muu maailmaga samale tasemele, siis me lihtsalt peame õppima koostööd tegema. Muud varianti ei ole. Balti tuuri ühist korraldamist oleme me harjutanud kaheksa aastat.“

Eestis toimuvate etappide osas vihjas Tõnissaar niipalju, et esimese päeva pidulik start antakse Tallinnast Toompealt ning finišeeritakse Kuremaal. Teise päeva stardipaik on veel lahtine, aga finiš leiab aset Tartu külje all Tõrvandis.