Balti Keti Velotuur jääb lõunanaabrite otsustega venitamise tõttu ära

Raske südamega tehtud otsus sündis käesoleval nädalal, napilt kuu aega enne velotuuri algust, teatas ürituse Eesti-poolne korraldaja.

Läti korraldaja tõstis käed üles ning andis Eesti ja Leedu kolleegidele teada, et nemad pole suutelised oma etappi läbi viima. Nii Läti kui tegelikult ka Leedu riiklikud rahastajad venitasid pikalt vastamisega, kas ja millises ulatuses rahvusvahelist spordiüritust toetatakse. Lätlaste hilja saabunud vastusest selgus, et rahastustaotlusest rahuldatakse alla poole, sponsoreid polnud võimalik nii lühikese ajaga enam lisaks hankida.

"Meie õnn ja õnnetus on see, et me korraldajatena sõltume üksteisest. Ühest küljest on see kahtlemata hea, paneme kolmekesi seljad kokku ja teeme suurema projekti teoks, kui eraldi suudaks. Teiselt poolt, kui ühel läheb midagi nihu, tõmbab see teised ka kaasa,“ sõnas Eesti korraldaja ja Balti Keti Velotuuri peaideoloog Allar Tõnissaar.

"Siinkohal tahan ma kiita Eesti-poolset rahastusmudelit, mis on väga hästi toiminud viimased kolm-neli aastat. Me teame juba jaanuarist saadik, kui palju projekt riiklikest allikatest tuge saab. Me ei pea asju tegema viimasel minutil. Saame sõlmida õigeaegselt kokkulepped kohalike omavalitsustega, mida võistlustrassid läbivad, sõlmida kooskõlastused Maanteeametiga ning teha muud vajalikud toimingud," lisas Tõnissaar.

Samas tunnistab ta, et Balti Keti Velotuuri kui märgilise poliitilise sündmuse ajaloomälus elushoidja rahastamiseks tuli sellest ka peaministrite tasemel rääkida: "Erinevalt oma naabritest on Eesti viimased aastad korraldanud kahte etappi ning olime sama valmis kordama ka tänavu. Oleme kahel korral teinud koostööd ka Soomega."