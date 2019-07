Austria profiratturi uskumatu pääsemislugu inimröövija käest: üles ärgates olin tooli külge kinni seotud, aga mind päästis...

27-aastane Birli oli teisipäeva õhtul treenimas rattaga Austrias Grazi linna läheduses. Rattaga sõitnud Birlile sõitis ootamatult otsa auto ning masinast väljunud mees röövis austerlanna.

"Üks punast värvi auto sõitis mulle äkitselt otsa. Ma kukkusin ja lõin oma käed ära," rääkis Birli juhtunust Austria meediale. "Üks mees tuli autost välja ja lõid mind pähe. Ta teipis mind kinni ja surus tagaistmele. Kui ärkasin, olin alasti kuskil majakeses tooli külge kinni teibitud."

Birli sõnul ähvardas mees teda tappa. "Ta oli väga vihane. Ta sidus mu silmad kinni ja sundis mind alkoholi jooma. Kogu aeg oli tal ühes käes nuga. Ühel hetkel proovis ta mind kägistada ja järgmisel hetkel surus mind vanni ning proovis uputada."

Pärast mitmetunnist õudust õnnestus Birlil hakata teda röövinud mehega juttu ajama. "Ma märkasin, kui palju orhideesid tal on. Kiitsin neid ja ta muutus minu vastu lahkeks. Mees rääkis mulle, et on aednik ning tal oli selja taga rasked ajad: isa suri, ema on alkohoolik ja naine pettis."

"Rääkisin temaga edasi ja suutsin teda veenda, et ta mu lahti päästaks. Ütlesin, et räägin sellest lihtsalt kui autoõnnetusest, kui ta mind vabaks laseb," jätkas austerlanna. "Ta aitas mind riidesse ja lasigi mind lahti. Ma jooksin kohe koju ja helistasin oma mehele."

27-aastane austerlanna läks pärast võimudega ühenduse võtmist haiglasse kontrolli. Röövi tagajärjel murdis ta käeluu ning kannatas peavalu all. "Tänan kõiki minu toetamise eest. See kõik oli nagu õudusfilm. Tänan jumalat, et mind vabaks lasti.

Austria meedia teatel on 33-aastane inimröövija politsei poolt kinni peetud. Tegu on vaimselt ebastabiilse mehega, kes kohalikule võimule juba varasemast tuttav.