Austraalia sprinter saavutas Tour de France`il neljanda etapivõidu

Ewani jaoks oli tegemist üldse neljanda etapivõiduga Tour`il, neist kolm saavutas ta eelmisel aastal.

"See on maailma suurim võistlus ja mul on nii hea meel, et sain veel ühe võidu juurde ja tõestasin, et eelmine aasta ei olnud pelgalt õnnelik juhus. Loodan, et tulen ikka ja jälle tagasi," sõnas õnnelik võidumees.



Velotuuri üldliider Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) lõpetas täna rahulikult peagrupis, sai võitjaga sama aja ja säilitas liidrisärgi. Tema edu Adam Yatesi (Mitchelton-Scott) ees on 4 sekundit. Marc Hirschi (Team Sunweb) jääb 7 sekundi kaugusele, tiitlikaitsja Egan Bernal (Ineos Grenadiers) kaotab liidrile 17 sekundiga.