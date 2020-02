Austraalia olümpialootus on MK-etapil juhtunud kukkumise järel koomas

23-aastane Sakakibara kukkus kodumaal Bathurstis toimunud võistluse avasõidus. Ta pandi kangete rahustite mõju alla juba sündmuskohalt, kust ta helikopteiga Canberra haiglasse viidi. Seal tehti talle operatsioon ajust rõhu vähendamiseks.

Sakakibara perekonna pressiteate kohaselt on noormees kriitilises, kuid stabiilses seisundis.

"Me mõistame, et meid ootab pikk ja keeruline teekond. Jääme positiivseks ning võtame kõike päev-päevalt," ütlesid nad. "Me ei saa palju teha, kuid Kai vajab teie toetust ja positiivset energiat. Palun jätkake Kai peale mõtlemist ja olge meiega järgnevatel kuudel sel teekonnal. Hetkel me ootame, kuidas tema pikk taastumine pihta hakkab. Kai BMX-i karjäär tuleb mõneks ajaks ootele panna."

Sakakibara on hetkel maailma edetabelis 10. kohal ning omas häid võimalusi ka Tokyo olümpiale pääsuks. Eelmise aasta maailmameistrivõistlustel sai ta 9. koha.

Austraalia BMX-i koondisse kuulub ka Kai noorem õde Saya, kes on maailma edetabelis viies.