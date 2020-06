Armstrongi abiline: Greg LeMondi avaldus, et ta võitis Touri puhtalt, on jama!

Delfi Sport RUS

Greg LeMond õnnitleb Christopher Froome`i Foto: JEFF PACHOUD, AFP/Scanpix

Pikka aega Lance Armstrongiga koostööd teinud tiimijuht Johan Bruyneel ütles, et kolmekordse Tour de France'i võitja Greg LeMondi jutt sellest, et ta saavutas kolm esikohta keelatud ainete abita, on täielik jama.