Aksel Nõmmela kogeb esimest korda World Touri taset

Belgia prokontinentaal taseme klubi Wallonie Bruxelles esindav Nõmmela on kolmapäeval joonel klassikul Driedaagse Brugge-De Panne ja reedel ühepäevasõidul E3 Harelbeke. Nii kõrges konkurentsis lööb Nõmmela kaasa esmakordselt.

Hooaja algus on 24-aastasele rattaprofile kulgenud hõreda graafikuga. Kerge arusaamatus klubijuhtidega jättis sisse enam kui nelja nädala pikkuse võistluspausi. Praeguseks hetkel on kõik normaliseerunud. Kümmekond päeva tagasi sõitis Nõmmela Ronde van Drenthe ühepäevasõidul Hollandis välja kuuenda koha, mis näitas ülemustele, et eestlasele võib loota.

Nõmmela nimetati "preemiana" koosseisu, mis stardib järjest kahel tipptaseme jõuproovil.

Samadel sõitudel on Israel Cycling Academy meeskonnaga joonel ka Mihkel Räim.