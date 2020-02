Abu Dhabi velotuuril kaks koroonaviirusesse haigestunut, võistlus jäeti pooleli

Kõigil ratturitel kästi püsida oma hotellitubades, kuni terviseametnikud pole neid testinud. Teiste seas ootab testimist neljakordne Tour de France'i võitja Chris Froome. Crowne Royal Plaza hotellis peavad istuma kõik velotuuriga seotud isikud, ka üritust kajastanud ajakirjanikud.

"Kahju, et velotuur katkestati, kuid inimeste tervis peab olema esikohal. Ootame kõik testimist ja jääme hotelli, kuni pole öeldud teisiti. Loodan, et need, kes haiged on, saavad kiiresti terveks ja rohkem juhtumeid ei avastata," ütles inglane Twitteris.

Froome'i jaoks oli tegemist tagasitulekuturniiriga pärast juunis Dauphine ühepäevapäevasõidul saadud raskeid vigastusi.

Velotuuri korraldajad teatasid, et koroonaviirusesse haigestunud olid itaallased.