21. Rõuge Rattamaratoni võitsid Gert Jõeäär ja Greete Steinburg

Naistest oli kiireim Greete Steinburg (Rakke / Purustajad Naiskond), kes jõudis finišisse ajaga 2:06:32. Teisele kohale sõitis end Iiris Takel (Spordipartner Racing Girls) ajaga 2:14:26 ja kolmandana tuli üle lõpujoone Tatjana Dobolina (Spordipartner Racing Girls) ajaga 2:23:05. Esikuuikusse mahtusid veel Maris Kaarjärv (Rakke / Purustajad Naiskond), kellele märgiti lõpuajaks 2:23:10, Anne Kannimäe (Team Antsla naiskond) 2:29:16 ja Reeda Tuula-Fjodorov (Red Bike Team naised) 2:32:51.

Tuleb tõdeda, et Greete Steinburgile ei ole Bosch Eesti Maastikurattasarjas Rõuge etapil seni veel ükski naine vastu saanud. „Eelmisel aastal sõitsime küll päris tükk aega teiste tüdrukutega koos, aga jah, Rõuge on läbi aastate mulle meeldinud. See rada on pisut raskem kui mõned teised maratonid. Just tõusude mõttes, ja tõusud on minu trump, mida ma oskan siin ära kasutada,“lausus Steinburg. Tema starti tulek oli veel mõni päev tagasi küsimärgi all, sest rattur oli kimpus viirusega „Sain alles üleeile hääle tagasi, kurk annab siiani tunda, aga kui eelmisel nädalalõpul oli hästi halb minek, siis täna õnneks hakkas paremaks minema,“ lisas ta. Steinburg naasis hiljuti suvekuumast Portugalist ja pelgas veidi ka meie jahedat ilma. „Ma veidi kartsin, aga täna ilmaga tõeliselt vedas. Mulle meeldib palava ilmaga sõita. Igal juhul pigem kuum kui külm,“ ütles ta.

Bosch Eesti Maastikurattasarja üldarvestuses tõusis meestest liidrikohale Gert Jõeäär ning naistest juhib sarja Iiris Takel.

Võistkondadest on esikohal Veloplus ja naiskondade parim on tänase

seisuga Spordipartner Racing Girls.

Tänase 15 km noorte- ja matkasõidu poiste ja tüdrukute arvestuses olid võitjad Markus Mäeuibo (Haanja Rattaklubi) lõpuajaga 38:17 ja Maribel Rannala (CFC) ajaga 40:46.

Päikeseline ja suviselt kuum ilm meelitas täna Rõuges rattaradadele

kokku üle viiesaja osaleja. „Ilm oli imehea, võib-olla isegi liiga kuum, sest termomeeter näitas lausa 25-26 soojakraadi. Tänu soojadele ilmadele oli rada kuivem ja see tegi raja kiiremaks,“ kommenteeris maratoni peakorraldaja Ain-Ivar Tupp, kes võib võistlusega igati rahule jääda. „Osalejad kiitsid muuhulgas seda, et rada oli teistpidi pööratud ja tundus seetõttu kohati täitsa uuena,“ lisas ta.

Bosch Eesti Maastikurattasarja järgmine etapp peetakse 1. juunil, kui

toimub 5. Alutaguse Rattamaraton.