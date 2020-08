18-aastane Eesti meister: tundsin, et mul on hea jalg ning panin lõpuni, nagu torust tuli

Naistest krooniti täna Eesti meistriks vaid 18 aastane juunioride klassis sõitev CFC Spordiklubi kasvandik Aidi Gerde Tuisk, kes läbis raja pikkusega 63,6 km (2×31,8 km) ajaga 1h41.22. Hõbeda sai endale kaela Kelly Kalm CFC Spordiklubist ja pronksi Birgit Tito (Viimsi Sport).

"Tänane sõit oli alguses üsna aktiivne, üritati mitmeid äraminekuid. Esimese ringi lõpu poole sai Viljandi Rattaklubi rattur Elina Tasane päris suure vahe sisse ca 30 sekundit, aga õnneks tegi punt koostööd ja saime teise ringi alguses Tasase kätte. Peale seda oli sõit pisut rahulikum, aga ca 15 km enne lõppu hakkas passimine peale ja läks üsna pingeliseks," kommenteeris Tuisk.

"Minu klubikaaslane Mathilde Manuela Nigul tegi rünnaku ja tõmbas hoo korralikult taas üles ja peale seda muutus sõit taas aktiivsemaks. 5 km enne lõppu tahtsid kõik ees olla ja hoog aina tõusis. Teadsin, et pean ennast pundis sees hoidma. Keilasse jõudes toimus kukkumine, mis tekitas grupis paraja kaose ja punt venis pikaks. Enne viimast kurvi oli Merili Sirvel eest ära ja tundus juba, et ta jääbki ette. Viimases kurvis tundsin, et mul on täna hea jalg ja alustan sprinti ning panin lõpuni, nagu torust tuli, mille tulemuseks oli täna meistritiitel."

EESTI MEISTRID VÕISTLUSKLASSIDE JÄRGI:

NJ: I Aidi Gerde Tuisk (CFC Spordiklubi), II Elina Tasane (Viljandi Rattaklubi), III Kirke Reier (Viljandi Rattaklubi)

NU: I Kristel Sandra Soonik (Viljandi Rattaklubi), II Carol Kuuskman (CFC Spordiklubi), III Merili Sirvel (Rakvere Rattaklubi Siplased)

NSen: I Kristi Kuldkepp (TÜASK), II Avely Kaldoja (TÜASK), III Anett Tõnutaru (Tripassion Triatloniklubi)

MU: I Artjom Mirzojev (Tartu2024/BCC), II Erki Laanemäe (Peloton), III Rait Ärm (Tartu2024/BCC).