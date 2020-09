10 päeva Tartu rattamaratonini - peakorraldaja kinnitab, et üritus toimub

Kui sõit on läbi – mis toimub finišis?

Kuna on tõestatud, et viirus levib kõige paremini just siseruumides, siis plaanime viia ürituse läbi nii, et inimestel siseruumidesse asja ei oleks. Finišis Tartumaa Elva Tervisespordikeskuses toimuvad sel aastal kõik tegevused õues. Diplomite väljaprinti sel aastal finišis ei ole, soovijad saavad ise kodulehelt diplomi printida. Pesemisvõimalus on ainult välikraanide all ja sauna ei saa, mis on inimeste jaoks ilmselt ebamugavam, kuid vajalik viiruse leviku tõkestamiseks.

Ainukeseks suletud ruumiks finišis on riietumistelk ning seal on seetõttu ka kohustuslik maski kanda. Kellel endal maski pole, saab maski korraldajalt.

Kas on siiski mingisugune oht, et üldise olukorra halvenedes jääb üritus ära?

Praeguses olukorras ja arvestades ürituseni jäänud aega, on väga väike võimalus, et asjad sedavõrd halvasti läheksid. Meie muidugi teeme enda poolt kõik, et üritus toimuks päriselt.

Vaid siis, kui järgime ühiselt kokkulepitud reegleid, saame näidata, et suuri rahvaspordiüritusi on võimalik korraldada ka tänastes keerulistes oludes.

