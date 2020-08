Päeva mäng: Manchester City – Madridi Real

Zinedine Zidane’i mehed jooksevad Etihadil väljakule arvatavasti raudse plaaniga, et see vastasseis pole kaugeltki mitte läbi. Kuid – City võttis veebraris võõrsil 2:1 võidu ja ehkki jäi koduliigas Liverpooli järel pikalt teiseks, ei loe see hetkel midagi. Kahes viimases premier’i kohtumises lõid Guardiola mängijad üheksa väravat, samas endale ei lastud lüüa mitte ühtegi. Sellest tuleb üks meeldejääv õhtupoolik fantastilise jalgpalliga.

Keda jälgida:

City mootor ja hing Kevin de Bruyne! Kui belglane saab ennast korralikult tööle ja miks ta ei peaks saama, jookseb City mängumasin nagu siidi.

Reali ridades peab silma peal hoidma Karim Benzemal. Pärast Cristiano Ronaldo lahkumist on prantslane leinud vaba vee ja saanud tiivad ning põrutab ühe värava teise järel. City mehed peavad temaga pidevalt terava peal olema.

Keda pole:

City tunneb kindlasti puudust Sergio Agüerost. Argentiinlane käis juunis juba ära põlveoperatsioonil. Platsile ei pääse kaartide tõttu ka Benjamin Mendy.

Reali ridades ei näe me juba legendi seisusesse tõusnud kompromissitut kaitsjat Sergio Ramost. Kaptenipaela peab nüüd keegi teine peale panema ja lootma, et see liialt segama ei hakka. Kahtlane on ka Marcelo, kes ei saanud La Liga viimases neljas voorus kaasa lüüa.

Tsitaat:

„Gareth Bale on küll Reali mängija, aga ta ei tahtnud City vastu mängida.“ Zidane just niimoodi Prantsuse pressile ütles ja pole just väga suur saladus, et peatreeneri ja ueilslase läbisaamine pole suurem asi.

