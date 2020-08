Päeva mäng: Barcelona – Napoli

Avamäng veebruari lõpus lõppes 1:1, võõrsil löödud värav annab hetkel „rohelise tule“ Barcelonale, aga see edumaa on väga kõikuv. Tõsiselt intrigeeriv on asjaolu, et mõlemal tiimil peaks hammas väga verel olema. Messi & co jäi koduliigas lõpuvoorudega valusa rivaali Reali selja taha, Napolil läks veelgi täbaramalt, sest Itaalias saadi alles 7. koht ja sellise tulemusega järgmiseks hooajaks Euroopasse asja pole. Seega – mõlemal on hooaja jätkamiseks ja enda tõestamiseks põhjust rohkem kui küll. Võimas fakt siia veel Barca kasuks – nad pole kaotanud viimased 35 (!) kodumängu Meistrite liigas ja Itaalia klubide vastu on võetud 15 järjestikust võitu.

Keda jälgida:

Otse loomulikult Lionel Messi. Kes siis veel ja fenomenaalsele argentiinlasele on läinud koduliigas Realile allajäämine väga valuliselt. Mees on suisa läbi meedia tiimikaaslaseid utsitanud, et kui me teiseks jäämisest tõsiseid järeldusi ei tee, ei saa me ka Napolist jagu.

Keda pole:

Barcal jääb vigastuse tõttu eemale keskkaitsja Samuel Umtiti ja kaartide pärast keskväljamehed Sergio Busquets ja Arturo Vidal. Napolil nii olulisi kaotuseid pole, vast Kostas Manulisest võivad nad puudust tunda.

Päeva tsitaat:

„Et alistada võõrsil Barcelona, peame me ronima Mount Everestile,“ ütles Napoli peatreener Gennaro Gattuso.

Olybeti koefitsientide saad tutvust teha SIIN.