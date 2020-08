Mõned põhjused, miks City Lyonist jagu saab

Võib päris kindel olla, et nii Manchester City kui Lyoni Olympique’i leeris on pärast Bayerni kaheksat (!?) väravat Barcelonale päris palju ehmunud nägusid. Kuid mis teha, reaalsus on hetkel selline ja kolmapäevane poolfinaal on alles mängimata ja kõik algab nullist. Aga City läheb laupäeva õhtul platsile Lyoni vastu õrna soosikuna.

Esiteks: ehkki mõlemad said play off’i avaringis jagu vastavalt äsja Hispaania ja Itaalia meistriks tulnud meeskondadest, oli City võit kindlam ja näis, et nii pidigi minema. Lyonil oli seevastu korralikult õnne.

Teiseks: võib eeldada, et Lyon eesotsas võimsa edurivi Memphise ja Dembelega hoiavad lippu kõrgel ja tekitavad parajalt peavalu, surub City lõpuks klassiga ära.

Kolmandaks: Pep Guardiola on äärmiselt kogenud treener, kellel on süle ja seljaga kogemusi ning küll hispaanlane leiab vajalikud sõnad ja lähenemised. Ta on muuseas olnud ka Bayerni ja Barcelona juhendaja ...

Tsitaat: „Hotell ja trennivõimalused on suurepärased, toit on lihtsalt fantastiline. Ilm on samuti väge kena. Kena on ka see, et meeskond veedab koos rohkem aega, ka abijõud. Nad lihtsalt suhtlevad, räägivad kõigest. Tahaks veel olla selles kaunis riigis.“ City peatreeneri jaoks on kõik hetkel lihtsat suurepärane! Olybeti koefitsientidega saad tutvust teha SIIN.