Mõned põhjused, miks Barcelona ei saa Bayernist jagu

Paljude tarkade analüütikute hinnangul on Bayern suisa suursoosik kogu tänavuse veidra turniiri võidule ja Barcelonast neile veerandfinaalis vastast pole (sry, Messi ja co).

Esiteks: veelkord – kogu austuse juures Barcelona vastu, näeb Bayern hetkel lihtsalt võimsam ja tugevam välja. Nad justkui ei märkakski vastast.

Teiseks: väljaspool Camp Noud on Barca haavatav, Napoli vastu nähti kurja vaeva, võideti pigem mitte tänu meeskondlikule mängule, vaid Messi geniaalsusele. Aga Bayerni vastu jääb sellest väheks.

Kolmandaks: Bayern on siiani võimsalt domineerinud ja teeb seda ka Barca vastu ning ei lase neil oma tavapärast mängu lükata, vaid sunnib Hispaania klubi kaitses rügama. Lisaks oskab Bayern nö. igast asendist väravaid lüüa.

Tsitaadid:

„Kui nüüd võrrelda Lewandowskit ja Messit, siis Robert on ebatavaliselt hea, teda on väga raske takistada, aga Leo on konkreetselt teiselt planeedilt,“ ütles Barcelona poolkaitsja Arturo Vidal, kes on olnud ka poolaka tiimikaaslane Bayernis.

„Messi võtab kinni Alphonso Davies. Sel hooajal pole keegi temast mööda mänginud, ega üle jooksnud,“ niimoodi kiitis Bayerni boss Karl-Heinz Rummenigge 19-aastast kanadalast.

Olybeti koefitsientidega saad tutvust teha SIIN.