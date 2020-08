Meistrite liiga taaskäivitub vihaste võitlustega

Reedel ja laupäeval peetakse ära play off’i avaringi pidamata jäänud korduskohtumised ja ikka tühjade tribüünide ees, aga edasisaajad kolivad järgmiseks nädalaks Lissaboni, kus augustis toimuvad kõik mängud alates veerandfinaalidest.

Pidamata play off’i avaringi neljast paarist on vaid õnneks ühes pinged päris maas (samas – never say never), kolmes mängus aga hakkavad korralikult sädemeid lendama.

Reedel võtab Manchester City vastu Madridi Reali ja Torino Juventus Lyoni Olympique’i. City sai rohkem kui viis kuud tagasi võõrsil Realist 2:1 jagu, vahepeal on Real tulnud Hispaania meistriks ja City jäänud Liverpooli järel teiseks. Mis Manchesteris toimuma hakkab on vaid puhas rõõm, ükskõik, kes edasi läheb.

Lyon tegi Juventusele avamängus 1:0 ära, aga väike soosik on siiski hiljuti jälle Itaalia meistriks tulnudd Cristiano Ronaldo & co. Lyon seevastu pole jupp aega üldse turniirimängu pidanud.

Laupäeval on Müncheni Bayerni vastaseks Chelsea ja Barcelona mängib Napoliga. Saksamaa monstrumil peaks tee Lissaboni lennukile juba selge olema, sest avamäng võõrsil võideti 3:0. Chelsea peaks kogu maailma pea peale pöörama ... Seevastu Barca ja Napoli kohtumisest tuleb korralik vutisõda. Esimene mäng lõppes 1:1. Messi ja sõbrad pole kindlasti rahul, et koduliigas jäädi lõpuks Reali selja taha, Napoli jäi serie A lõputabelis sootuks seitsmendaks.

Neli veerandfinalisti on aga juba ammu selged ja paarid ka.

Mulluse tšempioni ja ülivõimsalt Inglismaa meistriks tulnud Liverpoolist veebruaris jagu saanud Madrid Atletico kohtub Leipzigiga ja Pariisi Saint-Germain mängib suurüllataja Bergamo Atalantaga. Meeldetuletuseks – peetakse ainult üks mäng!



Ajakava:

Meistrite liiga, 7. august:

22.00 Manchester City – Real Madrid

22.00 Juventus - Olympique

8. august:

22.00 Barcelona – Napoli

22.00 Bayern - Chelsea

