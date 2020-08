Kolm põhjust, miks Atletico peaks edasi jõudma

Tuleb kindlasti ära mainida, et meil pole midagi Saksa klubi vastu, kelle poolehoidjaid ei taha pahandada, aga siinkohal toome välja mõned põhjused, miks just Atletico peaks poolfinaali jõudma. Seda vaatamata sellele, et nende kaks mängijat on koroonapositiivsed ja istuvad karantiinis.

Esiteks: Atleticol ja peatreeneril Diego Simeonel on kuhjaga rohkem Meistrite liiga kogemust ja see on kõva valuuta. Kaitse on Atleticol traditsiooniliselt pea murdumatu ja see on Julian Nagelsmanni hoolealustele kõva pähkel.

Teiseks: Atletico on suurepärases vormis ja hoos, nad pole kaotanud 18 viimast matši. Leipzigi leeri aga jättis Timo Werneri lahkumine korraliku augu.

Kolmandaks: Madridi meeskond tõmbas eelmises ringis koti pähe glamuursele ja võimsale eelmise aasta tšempionile Liverpoolile. Sellest on küll juba jupp aega, kuid ikkagi – see on ülikõva sõna.

Tsitaat: „Simeonel on erakordne anne. Kasutada nii pikka aega skeemi 4-4-2 ja mitte kõrbeda, see on midagi erilist. Ta on platsi ääres nagu dünamiit ja tundub, et mängijatele see sobib,“ sõnas Leipzigi loots Nagelsmann.

