Kas anname Bayernile kohe karika ära?

Bayerni-Lyoni poolfinaalis on intriigi leida väga rakse, mine või hulluks. Ja ongi, sest jalgpallimaailm pole ju enam endine, kui Barcelona ja Messi saavad nii eepilise kolaka, et sellest taastuda polegi võimalik. Samas on huvitav, kuidas Bayern sellie fenomenaalse etenduse järel suudab edasi minna. Kas samamoodi uksi paugutades või saabub hall argipäev. Pigem läheb pidu edasi ja nüüd peab see (vaene) Lyon seda Saksa kotkast kuidagimoodi talitsema hakkama.

Tegelikult ongi põnev jälgida, kas Bayern on suutnud seda emotsiooni ja võimsust säilitada. Kui on, siis ei teki võitjas absoluutselt mitte mingit küsimust ja alla kolme värava nad platsilt ei lahku. Ikkagi hämmastav, millise „mõrvarliku“ masinavärgi on suutnud pärast Niko Kovaci vallandamist luua Hans-Dieter Flick. Kolmapäeva õhtu saab olema suursugune.

Tsitaat: „Spordis ei saa jääda möödunud saavutustele pikalt mõtlema, et vau, millega me hakkame saime. Tuleb see peast välja saada ja teha järgmine samm.“ Nii lihtne see kõik ongi, vähemalt Bayerni väravavahi Manuel Neueri arvates. Ordnung!

