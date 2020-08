Finaalide finaal

Üksipulgi on läbi arutatud kõik — alates mõlema meeskonna omanikest, kes kui palju staaride ostmiseks raha on kulutanud, millega on varem peatreenerid tegelenud, kuidas nad on oma tiimi nii kaugele viinud, kuidas nad trenne läbi viivad, milline on olnud ja võib olla meeskondade taktika finaalis, kuidas Bayern saab kinni välejälgse kolmiku Neymar-Mbappe-Di Maria, kas Lewandowski tõuseb absoluutsesse maailma tippklassi, kui suurt tulu lõikab UEFA selle kõige „õigema“ finaali eest jne jne…

Statistika ja senised tulemused räägivad selgelt Bayerni kasuks. Sest nad pole 2020. aastal kaotanud mitte ühtegi kohtumist! Aga nüüd on vaja võita see kõige tähtsam! Või suudab mõne meedia poolt pisut halvustavalt laptop-treeneriks nimetatud Tuchel sakslasena välja mõelda sellise kavala skeemi, et PSG teeb elu mängu?

Pühapäeva õhtu tuleb koos ilusa ja veetleva jalgpalliga, kus on mängus palju — unistused või nende purunemine, väga suur raha ja igavene au ning kuulsus. Tegelikult üks soov siiski oleks veel, et pinge püsiks võimalikult kaua.

