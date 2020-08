„Farmerite liigasse“ on jäänud neli meeskonda

Aga teinekord peavadki muutused meid raputama ja uusi tuuli tooma ning eks see ole pigem põnev. Nüüd on siis nii, et teisipäeval on esimeses poolfinaalis vastamisi Leipzig ja Pariisi St. Germain.

Ahjah – pealkiri on pihta pandud PSG ründajalt Kylian Mbappelt. Mida iganes sellega prantslane mõtles, on see päris vaimukas. Loodetavasti ei tule siit autoritasunõuet, sest raske uskuda, et ta eestikeelset sisuturundust loeb. Aga mine hullu tea...

Kirjade järgi peaks siit finaali jõudma PSG, aga siin päris mitu küsimärki. Kui nad peaksid niimoodi pilvedes hõljuma, nagu Atalanta vastu, siis on nägemist, Lissabon! Kuratlikult hea Leipzigi vastu ei saa nö. lolli mängida, mune ühest korvist teise veeretada, siis korraldab see Nagelsmanni-kamp sellise rokenrolli, mida Neymar jne pole varem näinudki!

Võib arvata, et pärast mänglevat võitu Atletico üle, on paljudele tulnud kõrva äärde väike kuradike, kes muudkui korrutab, et Leipzig teeb sellele PSG-le säru!

Tsitaat: „Raha valitseb spordi üle. Poole aasta pärast oleme me kõik füüsiliselt ja emotsionaalselt väga kurnatud. Just sellele peaks UEFA ja FIFA tähelepanu pöörama.“ Niimoodi arutles koroonaspordiaegade üle Manchester City belglasest poolkaitsja Kevin de Bruijne. Mõtlemisainet küllaga...

