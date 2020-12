Neymari naasmine koju ja Lionel Messi suur prooviesinemine

Kaheksandikfinaalide loos tõi juba mõndagi huvitavat. Ilmselt on pilgud kõige enam suunatud aga FC Barcelona ja PSG vastasseisu peale. Meeskondade praegust taset arvesse võttes ei tohiks see duell eriti pingeliseks osutuda, kuid samal ajal on mängus mitmed allhoovused, mis võivad kujundama hakata Euroopa klubuvuti järgmiste hooaegade jõujooni.