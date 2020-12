Müstiline Madridi Real. Kuidas nad suudavad õige nupu vajadusel sisse lülitada?

Madis Kalvet reporter RUS

Karim Benzema on Reali särgis suurepärasel väravalainel. Foto: Indira, ZUMAPRESS.com/Scanpix

Madridi Reali jalgpalliklubi tänavune hooaeg on kulgenud tõusude ja mõõnadega. Siiski on suudetud tõestada, et vajadusel osatakse lükata sisse hoopis teine käik ja viskutakse peatreener Zinedine Zidane'i kaitsele.