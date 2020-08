ML-i PÄEVIK | Sloveenia Prints ehk Serie A Kuningas vaatab karjääri tähtsaimat mängu segastel asjaoludel kõrvalt

Atalanta eduloo juures räägitakse aga väga palju ka nende liidri puudumisest. Nimelt ei saa meeskonda aidata 32-aastane sloveenist ääreründaja Josip Ilicic. Ilicic on praeguseks sõitnud kodumaale Sloveeniasse ning klubi sõnul on tegemist isiklike põhjustega. Itaalia meedias on palju kirjutatud, et Ilicici abikaasa Tina Polovina jäi mängumehele petmisega vahele ning Ilicic langes seejärel depressiooni ja kaalub karjääri lõpetamist. Sloveenia meedias on välja toodud aga hoopis traagilisem versioon.