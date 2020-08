ML-i PÄEVIK | Pep Guardiola jookseb ikka sama reha otsa. Kas ta mõtleb tähtsal hetkel üle?

Madis Kalvet reporter RUS

Pep Guardiolal mõtteainet jagub. Foto: POOL, Reuters/Scanpix

Pep Guardiola on viimasel kümnendil olnud jalgpallimaailmas tõeline imetreener. Tema tegemisi jälgitakse erilise hoolega ning ta pakub taktikalisi lahendusi, mida teised juhendajad seejärel üle võtavad. Ta on võitnud ka hulgaliselt tiitleid, kuid tundub, et Meistrite liigat suudab ta ikkagi võita ainult FC Barcelonaga ning tippvormis Lionel Messi, Andres Inieista ja Xaviga.