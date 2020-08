ML-i PÄEVIK | Buffon ütleb edaspidi Pirlole „Mister". Kas see lahendab Juventuse probleemid?

See kõik on viinud olukorrani, kus Juventuse 42-aastane puurilukk Gianluigi Buffon peab pikaaegse sõbra Andrea Pirlo poole pöörduma hoopis uue tiitliga. Varasemalt kutsusid kaaslased Pirlot ikka „Maestroks“. Mängijana 2015. aastal Juventusest lahkunud Pirlo on nüüdsest Buffoni jaoks aga „Mister“ ehk endine keskväljavirtuoos tõusis 41-aastaselt Juventuse peatreeneriks. Miks selline ootamatu valik ja kas see lahendab Juventuse probleemid?