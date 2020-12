Miks Manchester United norralase käe all järjepidevalt põrub?

Madis Kalvet

Ole Gunnar Solskjaeri tulevik paistab praeguse seisuga tume. Foto: ODD ANDERSEN, AFP/Scanpix

Manchester United võitis viimati Premier League'i hooajal 2012/13. Meistrite liigas triumfeeriti aga 2007/08. Nüüdseks on selge, et tänavusel hooajal said Unitedil jalgpalli Meistrite liigas mängud mängitud juba alagrupiturniiriga.