Mida mõtleb Roman Abramovitš Chelsea kehvast seisust? Kas kunagised erisuhted annavad peatreenerile armuaega?

Abramovitš on aastate jooksul tuntuks saanud oma keevalisuse poolest ning nimekad treenerid on mõne eksimuse järel kiirelt ametist priiks saanud. Nüüd oodatakse, millal venelasel taas kaane pealt viskab ja klubi legend Frank Lampard ametist priiks saab. Väidetavalt on Abramovitši ja Lampardi kunagised lähedased suhted praeguseks noaga läbi lõigatud.