MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Zinedine Zidane'i töökoht on iga mänguga kaalukausil

Tänavuse hooaja algus on Reali jaoks kulgenud üle kivide ja kändude. Hooajaeelsetes mängudes saadi ootamatult palju kaotusi. Hispaania liigas on tegelikult mängitud korralikult ning tabeliliidrist FC Barcelonast jäädakse maha ainult ühe punktiga. Probleemid on neid saatmas aga Meistrite liigas. Seal on asjad hapud ja võivad muutuda päris katastroofilisteks.

Real on senise kahe kohtumisega saanud kirja ainult ühe punkti ning A-alargupis ollakse selle näitajaga viimased ehk neljandad. Täna minnakse võõrsil vastamisi Istanbuli Galatasaray'ga. Kui hispaanlased peaksid selle kohtumise kaotama, siis läheb Zidane'il jalgealune tuliseks.

Reali ihuajalehe Marca esikaas teatas Galatasaray'ga peetava matši eel, et Zidane'i tulevik on Türgis kaalul ning surve tulemuste paranemisele on tohutu.

Praeguseks viitavad juba kõik märgid sellele, et kaotus Istanbulis tähendaks Zidane'ile töökoha kaotamist. Marca lihtsalt konstateerib seda fakti.

Zidane'i olukord on kehvake ka seetõttu, et suvised täiendused Eden Hazard ja Luka Jovic on seni tegutsenud pigem ebaõnnestunult. Üleminekuturul esinenud probleemide tõttu jäid meeskonda nii Gareth Bale kui ka James Rodriguez. Nii peab Zidane kasutama mehi, keda ta esialgu üldse meeskonda ei tahtnudki.

Reali jaoks oleks Meistrite liigas alagrupiturniirile pidama jäämine tõeline katastroof. „Olen klubis olnud 18 aastat. Tean, millises klubis ma olen ja olen nõudmistega kursis. Sellises klubis tegutsetakse alati pinge all.“