MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Väravamasin Dušan Tadic - kogenud serblane, kes toodi Ajaxi noori staare abistama

Ilusat ja meeskondlikku mängu mängiv Tadic tunnistas, et Ajaxi noored mängijad on ka tema jaoks midagi erakordset. „Ma ei ole kunagi näinud De Ligti ja De Jongi sarnaseid noormängijaid. Ma ei räägi ainult kvaliteedist. Räägin ka mentaalsest poolest,“ sõnas Tadic Tottenhamiga peetava poolfinaali eel Sportsmailile. „Võõrsil Madridi Reali ja Juventusega peetud kohtumiste eel ei olnud nad üldse närvis. Täielik enesekindlus. Sellist enesekindlust ei ole võimalik osta. Samas ei ole nende kartmatus minu jaoks üllatus. See on osa Ajaxi DNA-st. Neid pinge ei murra. Nad mängivad alati oma mängu. Ja üritavad palliga domineerida. Mõnikord ma vaatan lihtsalt klubi noortevõistkondade treeninguid ja üritan seda kõike endasse ahmida. Siit sai alguse totaalne jalgpall ja seda on endiselt tunda.“

Lisaks headele tulemustele pakub Ajax sel hooajal ka soovitud mängupilti. „Raha ja edu ei ole meie jaoks peamised. Tahame mängida ilusat ja atrktiivset jalgpalli. Tahame mängida nii, et Johan Cruyff oleks rahul, kui ta meie mänge vaataks,“ rääkis Ajaxi peadirektor Edwin van der Sar klubi filosoofiast The Guardianile.

Ajax are the first Dutch team in history to score 160 goals across all competitions in a single season.



Dušan Tadić has directly contributed to 53 of them. 🙇 pic.twitter.com/kU7ySGrcHW — Squawka Football (@Squawka) April 23, 2019

Kui Overmars ajas Tadicit pikalt taga, siis serblase sõnul sai otsustavaks jalgpallidirektori veenmisoskus. „Ta selgitas, et Ajaxil on käsil suur ja edukas projekt,“ avaldas Tadic. Praeguseks on ilmselt kõik aru saanud, et Overmars ei ajanud tühja juttu.

Jalgpallimaailm on aastate jooksul näinud, et Ajaxi-sarnaste klubide edutee jääb Euroopas tihtipeale üheaastaseks. Seda lihtsalt põhjusel, et suvel ostetakse nad tippklubide poolt mängijatest tühjaks. Tadici sõnul ei ole seal midagi teha ning tuleb lihtsalt nautida praegust olukorda. Lisaks hollandlastele naudivad Ajaxi eduteed ka teised. Tadici sõnul sai ta Juventuse alistamise järel õnnitlussõnumi ka praeguselt kuulsaimalt Serbia sportlaselt ehk 15 tennise suure slämmi turniiri võitnud Novak Djokovicilt.

Overmarsi sõnul oli Tadici ja Blindi hankimine ka üheks põhjuseks, miks paljud noored tähed jäid Ajaxisse ka tänavuseks hooajaks. Nad nägid, et mõne kogenud mängija lisandumisega võiks tiimi saata suur edu.

„Tegime Marc Overmarsiga eelmise hooaja lõpus meeskonna kohta analüüsi ning leidsime, et meil oli puudu mängijaid, kes olid oma parimas eas. Meil oli puudu kogemustest,“ avaldas Reutersile meeskonna peatreener Erik ten Hag, et Tadici ja Blindi hankimine oli nende jaoks eluliselt oluline.

Tadic oli eelmisel suvel väidetavalt ka Liverpooli radaril. On ju Liverpool aastate jooksul ostnud Southamptonist hulgaliselt mängijaid. „Premier League on mängijate jaoks väga karm. See lõhub meeletult. Keha saab kõvasti kannatada. Ma tahan mängida veel pikalt. Seetõttu valisingi Ajaxi. Lisaks tahtsin ka midagi võita ning mängida Meistrite liigas,“ rääkis serblane The Guardianile.

Julgemad on hakanud juba rääkima, et Tadici statistika põhjal võiks edukalt kandideerida ka Ballon d'Or'i auhinnale. Selle võitmiseks peaks Ajax aga kindlasti Meistrite liiga võitma.