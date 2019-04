MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | VAR pidi draamat vähendama, kuid tõi hoopis juurde. Mitmel pool oodatakse unelmate finaali

ManCity leeris läks suur pidu lahti, kui Raheem Sterling lõi üleminutitel värava. Pidu kestis veidi üle minuti. Seejärel tuvastas kohtunik videokorduse abil, et eelnevalt oli suluseis ning tabamus ei loe. Seejärel sai juba rõõmustada Tottenham. Ehk emotsioonide virr-varr oli tänu VAR-ile tavapärasest veelgi suurem.

Antud näite põhjal võib selgelt väita, et õiglus küll võidutses, kuid videokorduste kasutamine on loonud olukorra, kus emotsioonid võivad lühikese aja jooksul liikuda ühest äärmusest teise. Varasemalt ei olnud selline karussell võimalik.

Suuri emotsioone võib sel hooajal tõenäoliselt oodata veel. Poolfinaalides lähevad vastamisi FC Liverpool – FC Barcelona ning Tottenham – Amsterdami Ajax.

Mitmel pool on juba avaldatud lootust, et finaalis võiksid vastamisi minna Barcelona ja Ajax. Barcelona imelist söödumängu on tippjalgpallis nauditud juba aastaid. Tasub meenutada, et sellist totaalset jalgpalli pakkus Amsterdami Ajax Johan Cruyffi juhtimisel juba aastakümneid varem.

2016. aastal 68-aastasena meie seast lahkunud Cruyffi peetakse kuulsa Barcelona-Ajaxi koolkonna rajajaks. Nagu öeldakse, siis praegu kasutusel olev stiil sündis Barcelonas, kuid selle totaalse jalgpalli juured on 1970-ndate Amsterdamis.

1979. aastal ehk aasta pärast Barcelonast lahkumist tahtis Cruyff Kataloonias kopeerida Ajaxi noorteprogrammi tööd. Kümme aastat hiljem tõi La Masia juba esimesed viljad ning neid noppis juba Cruyff peatreenerina. 1988-1996 Barcelonat juhendanud hollandlane võitis selle aja jooksul klubi esimese Meistrite liiga trofee ning neli Hispaania liigatiitlit. Enne seda olid nad 28 aasta jooksul võitnud ainult kaks liigatiitlit.