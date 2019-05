MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Tottenhami sangar kerkis kümnendaks ideaalmängijaks ja Hispaania politsei murepilved

1. Franck Sauzee (Prantsusmaa v Kreeka, 1988)

2. Bruno Martini (Prantsusmaa v Kreeka, 1988)

3. Oleg Salenko (Venemaa v Kamerun, 1994)

4. Lars Windfeld (Aarhus v Nantes, 1997)

5. Lionel Messi (Barcelona v Arsenal, 2010)

6. Lionel Messi (Barcelona v Bayer Leverkusen, 2012)

7. Robert Lewandowski (Borussia Dortmund v Real Madrid, 2013)

8. Carlos Eduardo (Nice v Guingamp, 2014)

9. Neymar (Paris Saint-Germain v Dijon, 2018)

10. Dušan Tadic (Ajax v Real Madrid, 2019)

11. Lucas Moura (Tottenham v Ajax, 2019)

Inglismaa klubide jaoks olid Meistrite liiga poolfinaalid tõeliseks rõõmupeoks ning esmakordselt pärast 2008. aastat mängivad esikohale kaks Inglismaa klubi. 2008. aastal kohtusid finaalis Manchester United ja Londoni Chelsea.

Nüüd võib Inglismaa tõusta aga esimeseks riigiks, mille klubid selgitavad nii Meistrite liiga kui ka Euroopa liiga võitja. Kui Meistrite liiga finaalis on koha kindlustanud FC Liverpool ja Tottenham, siis Euroopa liiga finaali poole on teel Londoni Arsenal ja Londoni Chelsea.

Chelsea viigistas poolfinaali avamängus võõrsil Frankfurti Eintrachtiga 1:1. Arsenal seljatas koduväljakul 3:1 Valencia.

Mitmel aastal on neljast finalistist kolm olnud ühest riigist, kuid kõiki nelja kohta ei ole veel ühele riigile läinud. Viimati oli kolm finalisti ühest riigist hooajal 2015/16. Toona mängisid Meistrite liiga finaalis hispaanlaste Madridi Real ja Madridi Atletico. Euroopa finaalis seljatas Sevilla aga 3:1 Liverpooli. Sarnane asi juhtus ka hooajal 2013/14. Toona alistas Real Meistrite liiga finaalis Atletico. Euroopa liiga finaalis oli Sevilla üle Lissaboni Benficast.

Euroopa klubijalgpall on viimasel kümnendil olnud üsna kindlalt Hispaania klubide haardes. Eks ka sel korral oodati Meistrite liiga finaali hispaanlasi, kuna esikohamäng toimub ju Madridis. Nüüd peavad nad taluma aga suurt inglaste pidu.

Hispaania politsei on juba teada andnud, et nad ootavad Madridi umbes 50 000 inglast, kes tulevad toetama nii Liverpooli kui ka Tottenhami. Hispaanlased on juba teada andnud, et nad saadavad seetõttu tänavatele rekordilise arvu politseitöötajaid. Finaali võõrustaval Wanda Metropolitanol oli ametis üle 800 politseiniku, kui Atletico kohtus veerandfinaalis Torino Juventusega. See number lüüakse nüüd suure kaarega üle. Esialgu ei ole hispaanlased numbrite osas veel detailidesse laskunud.