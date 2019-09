MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Suursoosikute ring laieneb, kuue tipptiimi jaoks on panused ülikõrged

Üldist favoriitide ringi vaadates tuleb tõdeda, et tegelikkuses on see üsnagi lai. Käimasoleva kümnendi alguses piirdus suursoosikute nimekiri tihti ainult kolme klubiga. Nendeks olid loomulikult Madridi Real, FC Barcelona ning Müncheni Bayern. Favoriitide ringi kuuluvad need klubid endiselt, kuid nende kõrvale on kerkinud samaväärsed tegijad.

Hooaja eel peetakse suurimateks soosikuteks isegi Inglismaa kahte suurklubi. Nii mõneski kihlveokontoris on peafavoriidiks märgitud Manchester City. Suhteliselt samaväärselt hinnatakse tiitlikaitsja Liverpooli võimalusi.

Arvestades, et Liverpool võitis eelmisel hooajal Meistrite liiga ning ManCity triumfeeris teist aastat järjest Inglismaa kõrgliigas, siis tänavu on tiimidel just vastupidised eesmärgid – Liverpool tahab eelkõige võita kodumaal ning City soovib end kehtestada Euroopas.

Suursoosikute ring ei piirdu aga ainult nende viie klubiga. Sisuliselt samaväärseteks hinnatakse ka Prantsusmaa parima tiimi PSG ning Itaalia hiiu Torino Juventuse võimalusi.

Praegu ongi olukord, kus nimetatud seitsmest klubist kuus sihivad just Meistrite liiga trofeed ning nende hooaeg võidakse lugeda ebaõnnestunuks, kui see tiitel jääb võitmata. Nii Barcelona, Real, Bayern, PSG kui ka Juventus võivad võita koduse liiga, kuid fännid ja klubide juhid nõuavad enamat. Premier League'i võitmise puhul võiks ManCity hooaja justkui õnnestunuks lugeda, kuid reaalsuses on meeskonda suurt raha pumbatud ka euroedu silmas pidades.