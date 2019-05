MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Seitsmendat korda mängivad finaalis ühe riigi klubid, senised võidud suurema ajalooga tiimidele

Senisest kuuest ühe riigi siseasjast kolm on toimunud Hispaania klubide osavõtul. Korra on omavahel mänginud itaallased, korra sakslased ja korra inglased. Inglastele on tänavune finaal seega teine riigisisene asi.

Hispaania klubide omavahelised finaalid:

Madridi Real – Valencia 3:0 (2000. aasta)

Madridi Real – Madridi Atletico 4:1 lisaajal (2014. aastal)

Madridi Real – Madridi Atletico 1:1 (5:3) (2016. aastal)

Itaalia klubide omavaheline finaal:



AC Milan – Torino Juventus 0:0 (3:2) (2003. aastal)

Saksamaa klubide omavaheline finaal:

Müncheni Bayern – Dortmundi Borussia 2:1 (2013. aastal)

Inglismaa klubide omavaheline finaal:

Manchester United – Londoni Chelsea 1:1 (6:5) (2008. aastal)

Senisest kuuest ühe riigi siseasjaks olnud finaalist koguni kolm on läinud lõpuks penaltiseeriani. Lisaks on üks kohtumine lõppenud lisaajal. 2013. aasta Bayerni ja Dortmundi finaalis lõi Arjen Robben Müncheni klubi võiduvärava alles 89. minutil.

Vaatamata suurele põnevusele on nendest finaalidest lõpuks võitjana väljunud eurosarjades tituleeritumateks tiimideks olnud võistkonnad. Madridi Real on võitnud kõik kolm hispaanlaste siseasja. Sakslaste duelli võitis sealne suurim klubi Bayern ning inglaste vastasseis lõppes Manchester Unitedi võiduga Londoni Chelsea üle. Viimane mängis toona oma esimest Meistrite liiga finaali.

Itaalia klubide 2003. aasta vastasseisus jäi peale AC Milan, kes on Meistrite liigas läbi aegade edukuselt teine meeskond Madridi Reali järel. Milani jaoks oli toonane triumf kuuendaks võiduks. Juventuse kontol on endiselt kaks esikohta.