MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Premier League'i klubide jaoks kisub asi hapuks

Inglaste mullune edu, kus finaalis olid kaks nende tiimi ja veerandfinaalis koguni neli Premier League'i võistkonda, pani paljud rääkima, et Inglismaa klubid hakkavad lähiaastatel Meistrite liigas domineerima. Juttudele andis hooga juurde fakt, et ka mullune Euroopa liiga esikohamäng oli inglaste siseasi. Tähtsuselt teise eurosarja finaalis seljatas Londoni Chelsea linnarivaali Londoni Arsenali.

Tänavuses play-off'is on inglaste jaoks aga asjad esialgu kiiva kiskunud. Seni on kaheksandikfinaalides väljakul käinud kolm Inglismaa võistkonda ja kõik on sealt lahkunud kaotusega.

Eriti valus oli lüüasaamine tiitlikatsja Liverpooli jaoks. Võõrsil jäädi Madridi Atleticole alla küll ainult 0:1 ja korduskohtumise eel on kõik võimalused endiselt olemas, siis matši järel antud virisevad kommentaarid andsid nende pettumusest selge pildi.

Kui Liverpool kaotas võõrsil ja kodusel Anfieldil suudavad nad tavaliselt käiku juurde panna, siis kahel järgmisel Premier League'i võistkonnal läksid asjad käest koduväljakul.

Tottenham jäi Londonis selgelt alla RB Leipzigile. Sakslased võitsid küll ainult 1:0, kuid korduskohtumiseks saadi kätte ka korralik mänguline kindlus. Eriti haprasti läks aga Londoni Chelseal. Koduväljakul jäädi Müncheni Bayernile alla koguni 0:3 ning selles paaris on asjad sisuliselt selged.