MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Poolfinaali on võimalik jõuda ka maailmarekordilise puhaskasumiga

Madis Kalvet reporter RUS 2

Tottenhamil on edukad ajad nii väljakul kui ka selle kõrval. Foto: NEIL HALL, EPA/Scanpix

Jalgpallis ollakse ikka harjunud, et edu saadab neid tiime, kes kulutavad kõige rohkem raha uutele ja parematele mängijatele. Loomulikult on ka erandeid, kuid reeglina ei ole räägita jalgpalliklubide puhul suurtest kasumitest. Pigem on teemaks ikka raha kulutamine ja suurte summade eest mängijate ostmine.