MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Pinge justkui tekiks, kuid tipud võtavad ikka oma

Sel sügisel on elevust tekitanud Madridi Reali käekäik. Real oli A-alagrupis kahe vooru järel ühe punktiga viimane ning kolmandas voorus ootas neid võõrsil ees Istanbuli Galatasaray. Mäng oligi pingeline, kuid Real võttis lõpuks ikkagi 1:0 võidu ning nüüd ollakse tabelis PSG järel teised ehk liigutakse jälle kindlalt play-off'i kursil. Seega jagus kohtumise eel keritud pinget ja pinevust üsna napilt.

Kui visata pilk peale kõikidele alagruppidele, siis võibki tõdeda, et pigem hakkavad tipptiimid juba lihtsurelikelt eest rebima. Mõningane põnevus võiks ehk tekkida E-alagrupis, kus Liverpool on näidanud haavatavust.

Liverpool jäi avavoorus 0:2 alla Napolile ning hädas olid nad ka teises voorus. Koduväljakul asuti kiirelt Salzburgi vastu 3:0 juhtima, kuid 24 minutit hiljem olid tablool juba 3:3 viiginumbrid. Lõpuks võeti küll 4:3 võit, kuid taas said hoogu juurde jutud, et Meistrite liiga tiitlikaitsja keskendub sel hooajal Premier League'ile. Teatavasti pärineb nende viimane Inglismaa meistritiitel 1990. aastast ning see viga vajab parandamist.

Arvestades, et Napoli, Salzburgi ja Liverpooli kõrval kuulub E-alagruppi ka veel Genk, siis võib Liverpool end edasipääsu osas ikkagi üsna kindlalt tunda. Ka mullu läbiti alagrupifaas üsnagi konarlikult.

Vähemalt üks suurklubi jääb lõpuks aga alagruppi kindlalt pidama, kuid see on juba loosimise tulemus. Nimelt on F-alagrupis koos FC Barcelona, Dortmundi Borussia ja Milano Inter. Praegu on nimetatud kolmikust kõge raskemas seisus Inter, kes avavoorus viigistas Praha Slaviaga ning kaotas seejärel korraliku mängu järel 1:2 Barcelonale.