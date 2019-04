MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Pep Guardiola maagia kohati lihtsalt ei tööta, seda just tähtsates mängudes

Eelkõige on Guardiola edukas olnud koduliigades. Barcelona juhendajana võitis ta nelja hooajaga kolm Hispaania meistritiitlit. Bayerni eesotsas võitis ta kõigil kolmel aastal. City'ga on ta seni võitnud kahest aastast ühel. On üsna korralik võimalus, et käimasoleva hooaja lõpuks on see number kolmest kaks. Kui nii peaks minema, siis on Guardiola võitnud kümnest võimalikust liigatiitlist koguni kaheksa.

Meistrite liigas on katalaan seni treenerina triumfeerinud kahel korral. Esimene tiitel tuli tema esimesel Barcelonas veedetud hooajal ehk 2008/09 ning teine kolmandal Barcelona hooajal ehk 2010/11. Toona tundus, et Guardiola geniaalsusel ei ole piire. Loomulikult aitas sellele paljuski kaasa ka Lionel Messi meistriklass. Teel 2010/11 hooaja finaali murti poolfinaalis Madridi Real võõrsil maha 2:0. Nagu Suurbritannia ajaleht The Guardian välja toob, siis see on jätkuvalt viimaseks suureks Meistrite liiga matšiks, mille Guardiola on suutnud võõral väljakul võita. Suurteks mängudeks kvalifitseeruvad siinkohal veerand- ja poolfinaalid.

Edasi on Guardiola teekond katkenud neljal korral poolfinaalis (2012 Barcelonaga, 2014-2016 Bayerniga), korra veerandfinaalis (2018 ManCity'ga) ning korra kaheksandikfinaalis (2017 ManCity'ga). Tänavu on jõutud taas veerandfinaali, kus avamängus jäädi võõrsil 0:1 alla Tottenhamile.