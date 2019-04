MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Noorte Ajaxi staaride hinnalipikud läksid ühe õhtuga veel suuremaks

Ajaxist on laia maailma aastate jooksul lennanud nii palju jalgpallitähti, et neid on keeruline kokku lugeda. Kolmapäevase Meistrite liiga kohtumisega Torino Juventuse vastu sai taaskord kinnitust, et suvel tulevad mitmed suurklubid suurte rahapakkidega Amsterdami klubi ukse taha kraapima.

Praeguseks on üks tehing teadupärast juba tehtud. Nimelt siirdub 21-aastane poolkaitsja Frenkie de Jong ligemale 85 miljoni euro eest suvel FC Barcelonasse.

Ajaxi noortest staaridest rääkides on järgmine suur nimi 19-aastane keskkaitsja Matthijs de Ligt. Võistkonna kapteniks tõusnud de Ligt on tõenäoliselt samuti siirdumas Barcelonasse ja summa läheneb samuti 100 miljonile eurole. Siiski on huvliste seas veel mitmed Inglismaa klubid ning ka Müncheni Bayern ehk võitlus veel jätkub.

Juventuse ja Ajaxi kohtumise järel oli Inglismaa meedia erilises vaimustuses Amsterdami klubi värava löönud David Neresest. 22-aastane brasiillasest ründaja on jõudnud ühe kohtumise pidada ka Brasiilia koondises ning Ajaxi eest tehtud esitused viivad teda nüüd juba Inglismaale. Eelkõige on teda Briti meedias paari pandud FC Liverpooliga. Üleminekusumma võib jääda ligemale 50 miljoni euro juurde.

Suurt tähelepanu on teenimas ka Hollandis sündinud, kuid Maroko koondist esindav 26-aastane poolkaitsja Hakim Ziyech. Ajaxis on ta pallinud alates 2016. aastast. Kui uskuda taaskord Suurbritannia meediat, siis poolkaitsja on samuti siirdumas Inglismaale. Tema uueks tööandjaks peetakse Tottenhami.