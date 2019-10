MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Mis on lahti Madridi Realiga?

Loomulikult on antud tulemuste järel kerkinud taas õhku küsimus Zidane'i tuleviku kohta. Otsa vaadatakse ka mängijatele. Teisipäeval sai karmi vilet klubi belglasest puurilukk Thibaut Courtois, kes avapoolaja järel ka puhkama võeti. Hiljem selgus, et Courtoisil olid kõhuprobleemid ning puurilukk tundis end uimasena. Staadionilt lahkus ta koheselt isa valvsa pilgu all.

Mängiate osas on küsimusi aga mitmeid. Suve suurost Eden Hazard ei ole seni suutnud talle pandud ootusi õigustada. Hazard on kõikide sarjade peale saanud kirja viis mängu, kuid väravaarve on veel avamata. Kindlasti on enamat oodatud ka teiselt suurostult Luka Jovicilt. Ehk suures plaanis nähakse, et värsked täiendused ei ole loodetud efekti andnud.

Endiselt on lõpliku pikaajalise lahenduseta ka Gareth Bale'i ja James Rodrigueze küsimused. Suvel olid mõlemad siirdumas justkui uutele jahimaadele, kuid lõpuks tuli mõlemal leppida Madridi jäämisega. Seni on võimaluse saades mängitud pigem korralikult. Mängust Brüggega jäid mõlemad mehed aga mõneti ootamatult kõrvale. Hiljem teatas Zidane, et nad ei olnud päris mänguvalmis. Kurjad keeled räägivad, et nimetatud meeste vahel on pinged endiselt õhus ja meeskonnale ei mõju need hästi.

Igatahes Hispaania meedia lööb häirekella ja otsib Reali probleemide põhjuseid edasi.