MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Maailmarekordimees poolfinaalide võitmises. Aga mis saab finaalidest?

Sakslase jaoks kurb seeria sai alguse 2013. aasta Meistrite liiga finaaliga, kui tema juhendatav Dortmundi Borussia jäi 1:2 alla Müncheni Bayernile. Euroopa kõige tugevama klubisarja esikohamängu on ta praeguseks kaotanud kahel korral. Kaotajana lahkus ta väljakult ka mullu. Toona jäädi 1:3 alla Madridi Realile.

„Kui mina olen olnud põhjuseks, miks need kuus finaali (kolm Dortmundi Borussiaga, kolm Liverpooliga) kaotati, siis peaksid kõik muretsema. Kui mina ei ole põhjus, siis on meil isegi võimalus,“ teatas Klopp laupäevase Tottenhamiga peetava mängu eel.

Klopi viimaseks suuremaks triumfiks on Saksamaa meistritiitli võitmine 2012. aastal. Dortmundiga krooniti ta Bundesliga võitjaks ka aasta varem. Play-off'i süsteemis peetavatel turniiridel on tal läinud lõpuks aga haprasti. 2012. aastal võitis ta küll Saksamaa karika, kuid edasi ongi asjad võtnud kurvema pöörde.

Liverpooliga liitudes lubas Klopp, et nelja aastaga peab vähemalt üks karikas olema võidetud. Neljas hooaeg tiksub täis laupäevase finaaliga. Praeguseks on seis, kus sakslane on teinud Liverpoolist taas tõelise suurklubi, kuid ühtegi tiitlit ei ole ta ikkagi võitnud. Kaotatud on kolm finaali: Meistrite liiga, Euroopa liiga ja Inglismaa liigakarikas. Premier League'is jäädi tänavu võidukale Manchester City'le alla ühe punktiga. Ehk justkui ollakse kohal, kuid tegelikult on ikkagi tühjad pihud.

„Kui 2017. aasta välja jätta, siis olen alates 2012. aastast mänginud mõnes finaalis. Mõnikord on see juhtunud küll tänu õnnele, kuid ma olen maailmarekordimees poolfinaalide võitmises,“ viitas Klopp tõsiasjale, et kõige säravamad mängud on toimunud just poolfinaalides.