MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Kui sul on targalt tegutsev Lionel Messi, siis pole Neymari vajagi

Barcelonal ei jäänud selles olukorras aga muud üle ning tuli tunnistada, et legendaarne ründetrio MSN (Messi, Suarez, Neymar) on lagunenud. Brasiillase eest saadi maailmarekordilised 222 miljonit eurot.

Loomulikult tahtis Kataloonia suurklubi koheselt tõestada, et nad on ikkagi tõsised tegijad ja nemad on turul need, kes ikka ostavad. Tulemuseks oli Ousmane Dembele hankimine 105 miljoni euro eest. 2018. aasta jaanuaris saadi kätte ka peamine sihtmärk ehk Liverpoolist toodi 120 miljoni euro eest Philippe Coutinho. Reaalsuses ei ole Dembele ja Coutinho suutnud neile pandud lootusi täielikult täita ja kumbki ei olegi uus Neymar, kuid tundub, et praeguseks on Barcelonas kõik siiski nii hästi paika loksunud, et nüüdsest PSG mehest enam puudust ei tunta.

Raske on Neymarist ka puudust tunda. Seda lihtsalt põhjusel, et Messi on jätkuvalt tõelises tippvormis. Brasiillase puhul räägiti ikka, et tegelikkuses ei soovi ta argentiinlase kõrval teist viiulit mängida. Vaadates Messi praegust mänguvormi, siis ilmselgelt oleks Neymar Barcelonas jätkuvalt mees nr. 2.

Pärast Liverpooli kallal tehtud hävitustööd on Messi kontol nüüd 600 FC Barcelona särgis löödud väravat. Tabamuste arv kasvab varasemaga samas tempos ja seda ka olukorras, kus ründaja mänguminuteid on aina hoolikamalt valima hakatud.

Ilmselgelt jõuab vanus ka Messile järele ning 31-aastasena tuleb ka temal võtta aeg-ajalt kergemalt. Sel hooajal on Barcelona pidanud 55 kohtumist ning Messi on neist algkoosseisus alustanud 39 korda. Tegemist on tema jaoks rekordmadala näitajaga alates hooajast 2008/09.