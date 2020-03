MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Kes pääsevad veerandfinaali? Kas UEFA lootus täitub ja suurklubi kaotab?

Võõrsile lähevad napis eduseisus Dortmundi Borussia, Lyon ja Madridi Atletico. Borussia alistas 2:1 PSG, Lyon oli 1:0 üle Torino Juventusest ning Atletico seljatas 1:0 Liverpooli. Reaalsuses on kõikides paarides soosikuks kaotusseisus olevad meeskonnad. Parim seis on PSG-l, kes suutis avamängus võõrsil värava kirja saada. Nii PSG-l, Juventusel kui ka Liverpoolil on piisavalt kvaliteeti, et koduväljakul vastased kahe või kolme väravaga alistada.

Ühes paaris on avamängu järel ka viigiseis. 1:1 lõppes Napoli ja FC Barcelona vastasseis. Numbriliselt on eelis Barcelonal, kuna neil on kirjas võõral väljakul löödud värav. Sisuliselt on katalaanide seis aga keerulisem, kuna nende koosseis on kaartide ning vigastuste tõttu üsna õhukeseks jäänud. Napoli on samal ajal selgelt tõusuteel ning Gennaro Gattuso käe all mängitakse väga võitluslikku ja samas ka tulemuslikku jalgpalli.