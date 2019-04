MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Kas näeme Amsterdami Ajaxi kolmandat suurt tõusulainet?

Ajax jõudis esmakordselt Euroopas päris tippu hooajal 1968/69, kui jõuti välja Meistrite liiga finaali, kus jäädi alla AC Milanile. Edasi saabuski Amsterdami suurklubi esimene kuldne ajastu – hooaegadel 1970/71, 1971/72 ning 1972/73 krooniti nad Meistrite liiga võitjaks.

Edasi järgnesid raskemad ajad. Enne uut tõusu jäid tippudeks veerandfinaali jõudmine 1977/78 ning poolfinaali pääsemine 1980/81. Euroopa jalgpalli suurkujude sekka tõusti taas 1990-ndatel. Esmalt triumfeeriti Meistrite liigas 1994/95. Seejärel jõuti 1995/96 finaali ning 1996/97 poolfinaali.

1990-ndate teises pooles muutus Euroopa jalgpallimaastiku üleminekupoliitika märgatavalt ning Ajaxi noored ja andekad siirdusid mujale suurt raha teenima.

Hooajal 2002/03 jõuti küll Meistrite liigas veerandfinaali, kuid reeglina tuli neil Euroopa kõige tugevamat klubisarja üldse kõrvalt vaadata, piirduda eelringide või alagrupiturniiriga.

Lähiajalugu näitab, et kolmel eelmisel hooajal lõppes Ajaxi teekond Meistrite liiga kolmanda eelringiga ning enne seda piirduti viiel hooajal järjest alagrupiturniiriga.

Nüüd on Ajax aga taas poolfinaalis ning võib küsida, kas on käes Ajaxi kolmas suur tõusulaine Euroopa tippvutis või jääb see ühekordseks sähvatuseks. Meistrite liiga poolfinaalis on Ajax kokku juba üheksandat korda. Enamat on suutnud ainult Madridi Real (29 korda), Müncheni Bayern (19), FC Barcelona (17), AC Milan (13), Manchester United (12), Torino Juventus (12) ja FC Liverpool (10) ehk Ajax on kõige edukam klubi väljaspool Euroopa viite suurliigat.