MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Kas Liverpoolil on veel Barcelona vastu lootust?

Pilk ajalukku näitab, et Liverpooli lootused on pigem õhkõrnad. Samas on midagi säärast varasemalt siiski suudetud,

Meistrite liiga ajaloos on ainult ühel korral suudetud tagasi teha avamängus saadud neljaväravaline kaotus ja kahel korral kolmeväravaline kaotus.

Neljaväravalise kaotusseisu võiduks pööramine:

Hooajal 2016/17 kaotas FC Barcelona kaheksandikfinaali avamängus võõrsil PSG-le koguni 0:4. Tundus, et kogu lootus on kadunud, kuid katalaanid suutsid koduväljakul võtta koguni 6:1 võidu ja sammuda järgmisesse ringi.

Barcelona jättis toona kõik ikka vägagi viimasele minutile. 3:1 juhtinud Barcelona sai 4:1 ette 88. minutil. 5:1 tuli 90.+1. minutil ja otsustav ehk kuues tabamus 90.+5. minutil. Nimetatud väravatest kaks esimest lõi Neymar ning viimase Sergi Roberto. „Antud hetkel ei saanud ma aru, kas ma näen und või mitte. Ma ei olnud tribüünidel sellist mürglit varem kuulnud,“ meenutas Roberto hiljem.

Pikalt Barcelona pidu toona siiski ei kestnud, kuna veerandfinaalis saadi Torino Juventuse käest avamängus 0:3 sahmakas ning koduväljakul ei suudetud enamat 0:0 viigist.

Kolmeväravalise kaotusseisu võiduks pööramine:

Eelkõige on Liverpool pilgud pööranud eelmise aasta veerandfinaalide peale. Toona alistas FC Barcelona koduväljakul AS Roma 4:1. Võõrsil oskasid katalaanid aga 0:3 kaotada ja niimoodi jõudis nelja parema sekka üllatuslikult AS Roma.

Romale tõi edasipääsu Kostas Manolase tabamus 82. minutil. Poolfinaali jõudnud Roma pani end seal taas kiirelt raskesse seisu, kui poolfinaali avamängus kaotati võõrsil Liverpoolile 2:5. Itaalia suurklubi võitis koduplatsil kordusmängu küll 4:2, kuid sellest tagasitulekuks enam ei piisanud.