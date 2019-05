MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Kas Liverpool tõuseb kõigi aegade kolmandaks või läheb Londonisse teine tiitel?

Seekordset Meistrite liiga finaali on võõrustamas Madridi Atletico kodustaadion Wanda Metropolitano. Kokku mahutab areen 67 800 inimest. Madridi on reisimas koguni 70 000 inglast. Praeguseks on selge, et vähemalt 20 000 neist jäävad mängupiletita. See kõik on Hispaania pealinnas külvamas aga hirmu.

Ajalehe Marca esikaanel ilutseski juba sõna HIRM. Nimelt kardavad kohalikud pubiomanikud, et inglased hakkavad purjutamise kõrval massiliselt märatsema ja lõhkuma. Tõenäoliselt ka kaklema.

Kohalik baariomanik kurtis Marca veergudel, et neil oli raskusi juba 100 serblasest korvpallifänniga, kes tulid hiljuti Euroliiga kohtumisele. Nii teataski üks kohalik baariomanik, et neljapäevast pühapäevani on neil tavapärase ühe turvamehe asemel tööl kaheksa turvameest. Säärase suurenenud turvaprogrammiga lähevad inglastele vastu sisuliselt kõik kesklinnas asuvad baarid.

Samas voolab raha kenasti hispaanlastest ärimeeste taskutesse. Ühe pubiomaniku sõnul kulub neil nädalas tavaliselt kaks vaati õlut. Sel nädalal on aga arvestatud, et ühes päevas müüakse läbi vähemalt kolm vaati õlut.