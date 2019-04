MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Kas isiklike ambitsioonide rahuldamine võib edu tuua ka Manchester Unitedile?

Tänavusel suvel ei ole MM-i ega ka EM-i ning seetõttu on suvist üleminekuturgu silmas pidades eriti tähtsad Meistrite liiga otsustavad matšid. Praeguseks on selge, et suvel saab teoks päris mitu suurt üleminekut. Eelkõige on kõik pilgud pööratud Madridi Reali poole. Ilmselgelt tuli Zinedine Zidane Madridi tagasi teatud lubadustega ja võrreldes varasemaga on tal ka rohkem sõnaõigust üleminekute osas. Nii peavad mitmed mehed justkui prooviesinemisi, et saada suvel Reali pool valituks.

Kõige tõsisem katsumus on ees seismas Manchester Unitedi poolkaitsjal Paul Pogbal. Praeguseks on kõigile selge, et Zidane tahab tuua Pogba Madridi ning Pogba tahab ka ise Madridi minna. Suuremalt jaolt on takistusi kaks. Esiteks tahaks United Prantsusmaa koondislast endale hoida ning teiseks on Pogba kõikuvad esitused Reali juhtkonnas tekitanud küsimärke.

Pogbal on võimalik aga antud asjaosalisi mõjutada. Nimelt kohtub United Meistrite liiga veerandfinaali korduskohtumises võõrsil FC Barcelonaga. Hea esitus Camp Nou'l tõstaks Pogba aktsiaid kõvasti. Ideaalset sooritust on vaja, kuna United tahaks poolkaitsja eest teenida vähemalt 150 miljonit eurot. Real ei ole valmis aga sellist summat maksma, kui nad ei näe midagi briljantset.

Palju on mängus ka teistel