MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Kas Inglismaa klubide hiilgeaeg on kümneaastase pausi järel tagasi?

Märkimisväärne on ka tõsiasi, et veerandfinaalidest leiame FC Porto ja Amsterdami Ajaxi näol tänavu koguni kaks klubi, kes ei mängi traditsioonilise käsitluse kohaselt Euroopa viies tippliigas (Inglismaa, Hispaania, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa). Viimase 20 aasta jooksul on seda varem juhtunud vaid korra, kui 2012. aastal üllatasid kaheksa sekka jõudmisega Küprose klubi APOEL ning portugallaste Benfica.

Meistrite liiga veerandfinaalpaarid loositakse meie aja järgi homme kell 13.00.